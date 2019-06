TraWell (ex safe Bag) sbarca a Wall Street: le pellicole per proteggere i bagagli arrivano sul mercato Usa

Ultimo aggiornamento: 13:55

TraWell, società italiana che opera nel settore della protezione dei bagagli negli aeroporti, sbarca sul mercato americano. L'azienda fondata nel 1997, che fino allo scorso maggio si chiamava Safe Bag, quotata a Piazza Affari, è presente in 50 aeroporti in tutto il mondo ed è specializzata nell'avvolgimento dei bagagli con una pellicola protettiva per difenderli da furti e danneggiamenti.La società ha annunciato che la Sec (l'autorità di controllo americana dei mercati) ha positivamente concluso le verifiche sul documento di registrazione delle azioni della società rappresentate da Adrs. Pertanto i certificati rappresentativi dei titoli TraWell ora possono essere legittimamente emessi e negoziati sul mercato statunitense, per il tramite della banca depositaria JP Morgan Chase. I titoli saranno trattati al Nasdaq International Designation, un programma che consente alle società di avere un maggiore accesso agli investitori americani, senza gli obblighi regolatori di una quotazione sul mercato principale.Nei prossimi giorni la società procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in relazione al raggruppamento delle azioni così come deciso dal cda del 13 maggio scorso. Il raggruppamento delle azioni avverrà nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni venticinque azioni esistenti. L'operazione si concluderà entro la metà di luglio.«L'autorizzazione della Sec rappresenta un ulteriore passo verso una completa internazionalizzazione del nostro gruppo», dichiara Rudolph Gentile, presidente di TraWell.