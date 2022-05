TraWell: forte crescita fatturato, bene aeroporti USA e EU

Martedì 31 Maggio 2022, 09:00







(Teleborsa) - TraWell Co, società attiva nel settore della protezione e deposito bagagli, ha annunciato una fortissima crescita del fatturato a fine aprile 2022. In particolare, il fatturato gestionale consolidato al 30 aprile 2022 si attesta a 6,4 milioni di euro, in crescita del 67,3% rispetto ai 3,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2021.



Tale risultato è da imputare principalmente all'incremento delle vendite presso gli aeroporti in Stati Uniti e Canada ed al contributo positivo distribuito tra tutti gli aeroporti in Europa e Canada. Si segnala che nello stesso periodo, nonostante le problematiche politiche nella regione, gli aeroporti della Federazione Russa si sono mantenuti sugli stessi livelli di fatturato del 2021.



Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo ha affermato "tali risultati ci permettono di riprendere con maggiore forza e determinazione i programmi di crescita pre-covid".