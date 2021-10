TraWell CO, Safe Bag Canada rinnova accordo con aeroporto di Montreal–Trudeau

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 08:00







(Teleborsa) - Safe Bag Canada, controllata canadese di TraWell CO, ha rinnovato l'accordo per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Montreal-Trudeau (Canada).



In virtù di tale accordo Safe Bag Canada continuerà ad operare a Montreal per ulteriori 7 anni, fino a dicembre 2028.



L'aeroporto di Montreal è il terzo più importante scalo canadese. Nell'anno 2019 l'aeroporto di Montreal ha gestito un traffico di oltre 20,3 milioni di passeggeri, di cui 8,6 su voli internazionali.