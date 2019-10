Trawell Co rivede piano industriale per il 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di TraWell Co prende atto dei principali dati economici e gestionali del terzo trimestre 2019 eI dati del Gruppo, inclusivi delle partecipate acquisite nel corso del 2018-19 (Pack&Fly Group OU, Wrapping Service LLC, Care4Bag e Fly Pack), mostrano unin crescita del 11% rispetto allo stesso periodo del 2018n riduzione del 54% rispetto allo stesso periodo del 2018.L'approvazione del nuovo Piano Industriale si e` resa necessaria in ragione di una serie di fattori che, dopo l'approvazione della Relazione Finanziaria semestrale, hannoe che hanno indotto pertanto, da ultimo, il management a rivedere le stime a suo tempo operate per gli esercizi 2019-2021.In particolare, il rallentamento predetto e` dovuto principalmente allain Paesi quali Brasile e in Polonia, oggetto di cessazione entro il 30 settembre e dSi precisa, al riguardo, che la societa` ha in corso contatti con sei potenziali target, con alcuni dei quali, peraltro, il percorso negoziale sta subendo ritardi in ragione del forte deprezzamento registrato dal prezzo del titolo in borsa nelle ultime settimane; l'espansione per linea interna, su nuovi scali o su nuovi servizi, continua a registrare slittamenti anche in ragione del procrastinarsi di gare attese da tempo.Al momento Trawell vive un rosso dell'8,78%