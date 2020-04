Trawell Co, risultati 2019 in contrazione. Atteso impatto Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2019 condi euro, in aumento del 6%, undi euro ed un EBIT Adjusted in contrazione a 4 milioni di euro.Il calo per la società che opera nel settore aeroportuale è stato causato da una serie didi euro: costi di manutenzione straordinari, inasprimento delle sanzioni e restrizioni del traffico aereo verso Cuba volute da Trump, inasprimento del fenomeno degli avvolgimenti illegali, in particolare negli aeroporti di Parigi, traffico verso Russia in calo.di euro, in riduzione del 31%, gravato da imposte per 1,2 milioni di Euro. L'indebitamento finanziario netto (PFN) è pari a 5,6 milioni di euro, in aumento di 3,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018.Il Gruppo Trawell - sottolinea una nota - èdella diffusione a livello mondiale del ced afferma chegli effetti economici e finanziari. Ci si attende comunque un fatturato in contrazione nel primo semestre 2020. Il management di Trawell è al lavoro per adottare tutte le misure atte a preservare la solidità economica e finanziaria dell'azienda, in particolare sotto il profilo dei costi e degli esborsi.