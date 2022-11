TraWell Co prolunga accordo per fornitura aeroporti portoghesi

Martedì 29 Novembre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Trawell Co, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato che la controllata Flysafeb Unipessoal LDA ha siglato con ANA, l'ente gestore dei principali aeroporti in Portogallo, un accordo che prevede l'estensione di 5 anni della scadenza del contratto attuale presso gli aeroporti di Lisbona, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada.



"Dopo i rinnovi delle concessioni a Tolosa ed Atene, e l'aggiudicazione della gara per la concessione dei servizi di protezione bagagli negli Aeroporti di Milano Malpensa e Linate, siamo felici di annunciare l'estensione di cinque anni per il sistema degli aeroporti del Portogallo, grazie al rinnovo del contratto con ANA - ha commentato l'AD Rudolph Gentile - Con circa 55 milioni di passeggeri, ed un flusso turistico in costante crescita, il Portogallo, rappresenta un asset importante per TraWell Co".