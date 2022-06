TraWell Co prolunga a 2025 accordo per fornitura servizi aeroporto Fiumicino

Mercoledì 22 Giugno 2022, 08:45







(Teleborsa) - TraWell Co, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha rinnovato l'accordo per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, Terminal 3 (Italia). In virtù di tale accordo, prosegue senza soluzione di continuità ad operare a Roma Fiumicino per ulteriori 3 anni, fino a ottobre 2025.



"Siamo molto soddisfatti di poter continuare la nostra collaborazione con l'aeroporto di Roma Fiumicino - ha commentato Rudolph Gentile, presidente del gruppo TraWell Co - Dopo i rinnovi con l'aeroporto di Miami per 7 anni e la nuova concessione con l'aeroporto di Praga di 7 anni, questo nuovo accordo darà un contributo fondamentale al gruppo per ritornare rapidamente ai risultati pre-covid".