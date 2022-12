Trawell Co, Intesa alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha alzato a(da 9,1 euro) ilsu Trawell Co, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, confermando ilsul titolo. Gli analisti ricordano che TraWell ha recentemente annunciato le nuove concessioni degli aeroporti di Malpensa e Linate, che descrivono come "una", "destinata a incrementare le vendite e la redditività sulla scia della ripresa del traffico passeggeri"."Il(il nuovo accordo con Malpensa e Linate e alcuni recenti rinnovi di concessione) che ha caratterizzato quest'ultimo periodo, inclusi i solidi risultati del primo semestre del 2022,, che a nostro avviso sottostima le solide potenzialità della società", si legge nella ricerca.In vista dell'aggiornamento del piano industriale della società, che dovrebbe essere svelato nel primo trimestre del 2023, Intesa Sanpaolo hacon Malpensa e Linate. Il broker deriva un'aggiunta dalle nuove concessioni di almeno il 15% alle previsioni di vendita per il 2023 e un margine EBITDA del 19,2% (migliore di 60 punti base rispetto alle stime pre-accordo). Inoltre, prevede che l'utile netto del 2023 cresca del 23% rispetto alle stime precedenti.Intanto, spicca il volo Trawell Co, che si attesta a 5,8 euro per azione, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 5,86 e successiva a quota 6,04. Supporto a 5,68.