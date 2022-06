Trawell Co, assemblea approva bilancio 2021 e rinnova CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di TraWell Co, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come presentato dal consiglio di amministrazione, e di riportare a nuovo la perdita risultante dal conto economico.

I soci hanno anche nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da: Rudolph Gentile (presidente), Marek Gentile Niedzielski, David Debach, Gianluca Farioli, Edoardo Zarghetta (dotato dei requisiti di indipendenza). Il nuovo organo amministrativo ha nominato Rudolph Gentile amministratore delegato e ha conferito alcune deleghe operative ai consiglieri Marek Gentile Niedzielski, David Debach e Gianluca Farioli.

"I risultati 2021 mostrano una forte ripresa, oltre le aspettative, come confermano i 2,3 milioni di Ebitda, l'utile netto di 0,7 milioni e la PFN in miglioramento - ha commentato Rudolph Gentile - Siamo felici di portare questi risultati ai nostri azionisti.

"I dati di crescita del fatturato ad aprile 2022 evidenziano un solido +67% rispetto al 2021, e contiamo di continuare a crescere grazie alla ripresa del traffico di passeggeri, alle riaperture di nostri negozi e all'aggiudicazione di nuove concessioni - ha aggiunto - Ci sono gli elementi per un forte consolidamento del gruppo e risultati finanziari in crescita, che comunicheremo agli investitori nel nuovo Piano Industriale nel corso del terzo trimestre".