(Teleborsa) - TraWell Co ha siglato con Sostravel.com un reseller agreement per la vendita del servizio di telemedicina "Dr. Travel" sul proprio network aeroportuale.Il servizio Dr. Travel - si legge in una nota - è destinato a fornire assistenza medica ai viaggiatori che incorrono in patologie generiche nel corso del proprio viaggio (circa 1 viaggiatore su 3), spesso estranee, queste ultime, alle coperture offerte della maggior parte delle assicurazioni sanitarie (che gestiscono in sostanza solo le patologie gravi – infarto, ictus, fratture, ecc. - 4% circa dei casi, lasciando scoperto il restante 96%). Il servizio Dr. Travel sarà venduto presso i punti vendita di TraWell presenti negli aeroporti, e potrà essere utilizzato dai clienti finali, per il tramite dell'APP Sostravel, attraverso il proprio smartphone.Il servizio sarà disponibile in 7 lingue, e avrà una copertura di 14 giorni dalla data di partenza al costo di Euro 10 per il singolo viaggiatore ed Euro 25 per l'intera famiglia (sino ad un massimo di 6 persone).