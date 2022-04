Travelers Companies, titolo scivola nonostante trimestre sopra attese

Martedì 19 Aprile 2022, 17:45







(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Travelers Company che tratta in perdita del 4,74% sui valori precedenti. nonostante risultati del primo trimestre superiori alle attese.



L'utile per azione adjusted del gruppo assicurativo si è attestato a 4,22 dollari sopra i 3,57 dollari stimati dal consensus. I ricavi sono pari 8,37 miliardi oltre gli 8,01 miliardi attesi dal mercato.



La tendenza ad una settimana della compagnia di assicurazioni americana è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Tecnicamente, Travelers Company è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 181,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 173,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 189,6.





(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)