Tratta Aosta-Torino, prosegue iter messa in esercizio treni bimodali

(Teleborsa) - Regione Valle D'Aosta, Stadler, società costruttrice di veicoli ferroviari, e Trenitalia hanno avuto un incontro ad Arezzo. L'incontro è stato convocato per verificare l'andamento dell'iter tecnico che porterà alla messa in esercizio dei treni bimodali sul tratto ferroviario Aosta – Torino.



Il sopralluogo era finalizzato a ultimare il percorso per l'inserimento dei treni che la società Stadler, aggiudicatrice dell'appalto, sta completando e che sono attualmente ad Arezzo per i test tecnici finali. © RIPRODUZIONE RISERVATA