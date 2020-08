Trasporto pubblico locale e ripresa attività, Regioni preoccupate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "A settembre ilsarà ai livelli precedenti. Lo ha detto il Ministro per gli Affari regionali,nel corso dell'incontro con i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni. Quando manca un mese a riapertura delle scuole e ripresa a pieno ritmo delle attività lavorative, esecutivo e Enti locali hanno fatto il punto su unLe Regioni hanno espresso con i Comuni "Stefanopresidente della Conferenza delle Regioni, ha spiegato: "Dobbiamo trovare le soluzioni possibili che consentano la. E dobbiamo fare presto, per questo abbiamo dato la nostra massima disponibilità sin dalle prossime ore a trovare una soluzione condivisa" che deve arrivare – ha sottolineato – "all'inizio della prossima settimana perché i tempi stringono davvero".ai lati delle sedute tra i passeggeri sui bus extraurbani e treni regionali affinché tornino a pieno carico,per tutti i passeggeridi alunni in orari diversi, che in alcuni casi potrebbero anche anticipare l'entrata negli istituti. Queste le richieste delle Regioni con i Governatori che puntano ad ottenere una deroga al distanziamento e al limite deldi passeggeri, per permettere adi tornare a viaggiare sfruttando la normale capienza consentita pre-Covid.Il tempo stringe, ma si naviga ancora a vista. Nei prossimi giorni, infatti, Regioni, Province e Comuni predisporranno un tavolo con il Ministero del'Istruzione dove proporre, per far fronte alle esigenze del Tpl, una modifica dei tempi di entrata nelle scuole nell'arco di fasce orarie comprese tra leper le scuole secondarie (medie e superiori) e - dove necessario - maggiori linee bus nelle fasce orarie di entrata e uscita dagli istituti, tra l