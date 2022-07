Trasporto ferroviario, S&P: compagnie in ripresa ma inflazione comprime i profitti

(Teleborsa) -

L'allentamento delle restrizioni sociali in Europa durante gli ultimi mesi ha stimolato una significativa ripresa per le compagnie ferroviarie del continente. È quanto si legge in un report di S&P Global Ratings sul settore ferroviario europeo in cui si prevede un'imminente ripresa post-pandemica.

Secondo le stime di S&P, nel 2022 il volume deidovrebbe risalire, raggiungendo potenzialmente tra il 75% ed il 90% dei volumi del 2019. Tuttavia, la forte inflazione potrebbe far aumentare i costi, comprimendo ulteriormente idegli operatori ferroviari, che solitamente hanno costi fissi elevati e costi del personale tutelati dai sindacati.In assenza di ulteriori, si legge ancora, gli effetti dell'inflazione potrebbero ritardare la ripresa delle metriche creditizie.