Trasporto aereo, partnership SITA-Swissport per la condivisione dei dati

(Teleborsa) - La società specializzata in tecnologie per uil settore aereoculla un progetto che consenta a tutti gli operatori di prevenire eventuali irregolarità ed aumentare l'efficienza, grazie ad uno scambio di dati fra compagnie aeree, aeroporti e fornitori di servizi.Il modello è stato sviluppato con, società presente in 300 aeroporti e 50 paesi che fornisce servizi aeroportuali di assistenza a terra e movimentazione del cargo aereo, e consentirà agli operatori didi ogni cliente per rendere i processi sempre più efficienti. Una partnership forte, dato che oggi SITA raduna iloperativi del trasporto aereo, gestendo ogni annodi messaggi di business.Questo database condiviso di dati è rapido grazie alla rete e alle funzioni API di SITA, che sviluppa un formato standard per la condivisione sicura di dati per l'analisi predittiva., Presidente Europa di SITA, afferma "si è maturato un, questa collaborazione deve diventare ancora più stretta per un viaggio che sia veramente senza intoppi. Il nuovo modello consente diper decisioni consapevoli e positivi per i passeggeri".Anche Cristoph, CIO di, ha commentato la collaborazione, dicendo che "Swissport ora può digitalizzare ulteriormente i suoi, valorizzando ancora di più i servizi che offriamo ogni giorno ai nostri clienti. Essere pionieri ci dà l'opportunità di essere i primi a beneficiare dei dati".