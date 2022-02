Trasporto aereo, nozze in volo negli USA tra Frontier e Spirit

Martedì 8 Febbraio 2022, 17:45







(Teleborsa) - La notizia del giorno nei cieli americani è l'acquisto da parte di Frontier Airlines della concorrente Spirit. Una operazione da 6,6 miliardi di dollari, che dà vita a un colosso del trasporto aereo low cost.



L'operazione è da molti considerata il segnale della progressiva uscita dalla stagnazione creata dalla pandemia. Se l'intesa sarà approvata, la nuova società sarà controllata per il 51,5% da Frontier e per la quota restante da Spirit, i cui azionisti riceveranno 1,9126 azioni Frontier e 2,13 dollari in contanti per ogni titolo in loro possesso.



La fusione dovrebbe concretizzarsi nella seconda metà del 2022.