7 Aprile 2021

(Teleborsa) - È un bilancio a due facce quello fotografato dalla IATA, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, per il trasporto aereo a febbraio 2021. Da un lato gli spostamenti dei passeggeri rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia, senza mostrare segnali di miglioramento, dall'altro il segmento cargo è tornato ampiamente sopra i livelli del 2019.

La domanda internazionale di passeggeri a febbraio è stata dell'88,7% inferiore a febbraio 2019 (l'organizzazione ha scelto di non fare paragoni con il 2020 per l'anormalità dell'anno), in ulteriore calo rispetto al -85,7% su base annua registrato a gennaio e il peggior risultato di crescita da luglio 2020. Tutte le regioni sono peggiorate rispetto a gennaio 2021.

La domanda interna totale è scesa del 51% rispetto ai livelli pre-crisi, mentre a gennaio si era registrato un -47,8%. Ciò, spiega la IATA, è dovuto in gran parte alla debolezza dei viaggi in Cina, guidata dalle richieste del governo affinché i cittadini rimanessero a casa durante il periodo di festa del Capodanno.

Continua a essere molto positivo l'andamento del comparto cargo. La domanda di merci aviotrasportate ha continuato a sovra-performare i livelli pre-pandemia, con una domanda in aumento del 9% rispetto a febbraio 2019 e in ulteriore crescita rispetto ai livelli di gennaio 2021. I volumi sono ora tornati ai livelli del 2018, cioè prima della guerra commerciale USA-Cina.

"Con la domanda al 9% al di sopra dei livelli pre-crisi, una delle principali sfide per il trasporto aereo di merci è trovare una capacità sufficiente", sottolinea Willie Walsh, direttore generale della IATA. "Capire come la domanda di passeggeri potrebbe riprendersi indicherà quanta capacità di pancia sarà disponibile per il carico aereo. Essere in grado di pianificarlo in modo efficiente nelle operazioni di trasporto aereo delle merci sarà un elemento chiave per la ripresa complessiva", ha aggiunto.