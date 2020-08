Trasporto aereo, nel 2020 previsto crollo tra 60% e 70%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Crollo tra ile ilnel 2020 e una ripresa a livelli pre-Covid che non si prevede che arrivi prima del 2024. Sono tetre le previsioni che arrivano da uno studio disul traffico aereo mondiale.Si tratta dial ribasso rispetto a quelle fornite dalla stessa agenzia a maggio quando ipotizzavano un calo del 50-55% per l'anno corrente. Per S&P Global nel 2021 la riduzione delsi stabilizzerà tra il -30% e il -40% rispetto agli standard pre-Covid, flessione ridotta tra il 15-20% nel 2022 e tra il 10-15% nel 2023.Lo stesso studio ha fornito i dati relativi aipasseggero/chilometro per le compagnie aeree: se il picco è stato raggiunto ad aprile e maggio con riduzioni superiori al 90%, nel primo semestre 2020 sono diminuiti complessivamente del 58%.S&P Global nel suo rapporto segnala, infine, che queste prospettive più negative sul traffico aereo aumentano la pressione sulladeldi tutte le compagnie aeree. Riduzione dei costi, corretto ridimensionamento della flotta e conservazione della liquidità saranno le misure chiave che saranno chiamate a intraprende le aziende del settore per controbilanciare il crollo della domanda di viaggi aerei a seguito della crisi da