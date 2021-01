© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Iin programma negli aeroporti di, tra cui il nuovo terminal da 66 milioni di euro al, saranno gestiti da, la nuova società costituita mediantedella famiglia Madonna da parte diUnache dovrà servire anche asorte tra Toscana Aeroporti e il, il cui consiglio comunale ha espresso voto unanime a unadi Peretola.Aeroporti Costruzioni nasce con le basi solide del gruppo Cemes che registra bilanci in attivo e viene accreditata nel 2021 di ordine per oltre 200 milioni di euro. Il nuovo terminal dello scalo pisano vedrà la superficie totale passare da 35.900 a 63.800 mq con 23 gate (7 in più), 10 varchi dedicati ai controlli di sicurezza (8 quelli attuali) e 2.300 mq in più di spazi commerciali.