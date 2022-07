Trasporto aereo, Lufthansa annuncia la cancellazione di altri 2mila voti durante l'estate

(Teleborsa) - Lufthansa ha deciso di cancellare altri 2.000 voli fino a fine agosto negli scali di Francoforte e Monaco. La comunicazione è arrivata dalla stessa compagnia di volo tedesca – la più grande europea – che ha già annunciato in due tappe la disdetta di 3.000 voli fra luglio e agosto e di altri 770 fino al 14 luglio. A essere cancellati saranno soprattutto voli interni o diretti nei paesi vicini.

L'obiettivo di queste cancellazioni, ha spiegato un portavoce di Lufthansa, sarà fornire un piano di volo stabile. Il numero esatto di voli che resteranno a terra non è stato ancora determinato. Tra le cause, secondo i sindacati, ci sono le retribuzioni ridotte e le condizioni di lavoro, che hanno scoraggiato le nuove assunzioni. Il presidente di Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, ha già ammesso di trovarsi di fronte alla peggior crisi di tutta la sua carriera.

Anche l'aeroporto londinese di Heathrow ha annunciato che limiterà il numero di passeggeri in partenza a 100.000 al giorno per due mesi, ovvero 4.000 in meno rispetto alle sue previsioni. Heathrow fatica infatti ad assorbire la ripresa della domanda, principalmente a causa della mancanza di personale.

Complessivamente le compagnie aeree hanno già annunciato la cancellazione di 25.378 voli, ritirati dai loro programmi, di cui il 60% in Europa, secondo la società Cirium, di analisi del settore aereo, rilanciata da Air Journal. Le compagnie aeree sono state costrette a decidere queste cancellazioni preventive come conseguenza diretta della mancanza di personale e degli appelli a scioperare su più fronti.