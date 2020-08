Trasporto aereo, hostess con febbre all'Aeroporto di Catania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Ufficio di, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ha attivato all'la procedura di, FR 05517, proveniente da Milano Malpensa.La procedura è scattata suin seguito al manifestarsi di forte. La donna, visitata sottobordo dall'unità di primo soccorso gestita dall, è stata sottoposta a ulteriori controlli dai medici, e, successivamente, trasportata dalla Croce Rossa su mezzo in alto biocontenimento del Ministero della Salute, all'L'assistente di volo è stata sottoposta aed è ricoverata in osservazione, in attesa dell'esito del tampone che sarà noto nella mattinata di martedì 4 agosto., la società di gestione dello scalo catanese, ha provveduto allaall'interno delle quali è transitata la hostess. Anche l'è stato sottoposto a sanificazione. Contestualmente, sono state attivate precauzionalmente le procedure didel volo per il successivo contact tracing, in caso l'assistente di volo risultasse positiva al Covid 19".