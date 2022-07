Trasporto aereo, Heathrow impone limite passeggeri giornalieri

(Teleborsa) - Troppi passeggeri, con i servizi aeroportuali che rischiano ogni giorno il collasso nel cuore dell'estate. Per tale ragione l'aeroporto londinese di Heathrow, il principale "hub" britannico, quest'estate snellirà ulteriormente il proprio programma di voli.

Dopo le decine di cancellazioni di lunedì scorso, per tentare di ovviare alla situazione lo scalo londinese ha chiesto alle compagnie aeree di smettere di vendere biglietti, da oggi fino all'11 settembre, quando i passeggeri in partenza eccedano i 100mila al giorno. In realtà il management aeroportuale ne prevede almeno 104 mila al giorno per il picco estivo, già raggiunto. Ma dei 4 mila in eccesso sul tetto solo 1.500 al giorno sono già stati venduti: di qui la richiesta di non offrirne più.

L'amministratore delegato di Heathrow, John Holland-Kaye, ha scritto una lettera aperta ai passeggeri, citata da vari media britannici e internazionali, scusandosi per la "difficile decisione", dettata dall'impellenza del boom di partenze di vacanzieri, che hanno quotidianamente sforato il limite di 100mila al giorno. "Abbiamo iniziato a registrare dei periodi in cui il servizio scade ad un livello inaccettabile. I nostri colleghi si fanno in quattro per assicurare la partenza di quanti più passeggeri è possibile, ma non possiamo spingerli fino a rischiare la loro sicurezza e la loro salute". Nel 2018 la media giornaliera dei passeggeri che passavano per lo scalo londinese sfiorava i 220mila, fra arrivi e partenze.

Ma ora, come altri aeroporti britannici ed europei, da diversi mesi nel caos con cancellazioni, ritardi, lunghe code o problemi di consegna dei bagagli, Heathrow fa fatica ad assorbire la ripresa della domanda, principalmente a causa della mancanza di personale.

(Foto: © Heathrow Airports Limited)