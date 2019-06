Trasporto aereo, forte crescita del traffico (+5,8%) nel 2018

(Teleborsa) - Si conferma il trend di crescita del trasporto aereo con oltre 184 milioni di passeggeri transitati negli aeroporti nazionali, 5,8% in più rispetto all'anno 2017. E' quanto emerge dal Rapporto dell'ENAC presentato oggi in Senato.



Ryanair è la prima compagnia per i voli internazionali, mentre Alitalia si consolida nella prima posizione per quelli nazionali. Il comparto low cost ha raggiunto il 56% del traffico.



Alla crescita dle traffico è corrisposta anche una forte crescita dei movimenti (oltre 1,4 milioni) pari al 3,6%. Pressoché stabile il trasporto cargo con poco meno di 1,1 milioni di tonnellate di merci trasportate.



