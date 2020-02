Trasporto aereo, Fit Cisl: differito sciopero previsto per domani

(Teleborsa) - Lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo previsto per domani è stato differito a data da destinarsi. Lo fa sapere la Fit Cisl spiegando che la Commissione di garanzia sugli scioperi ha rivolto, a causa dell'emergenza Coronavirus, "un fermo invito affinché non vengano effettuate astensioni collettive dal 25 febbraio al 31 marzo 2020".



Alla base della protesta – proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo – vi è la "grave crisi che imperversa nel settore e il proliferare di situazioni di pesante disagio industriale", su tutte Air Italy e Alitalia ma anche il nodo dell'annullamento del finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo che contribuisce ad integrare i redditi dei lavoratori posti in ammortizzatore sociale.



Alitalia aveva previsto la cancellazione di 350 voli.







