Trasporto aereo, Enav: "Sciopero diritto costituzionalmente garantito"

(Teleborsa) - "Con riferimento alle odierne dichiarazioni del Presidente di Ita Airways a commento delle azioni di sciopero del 17 luglio del personale Enav, la Società evidenzia che, al di là delle valutazioni di merito che ogni azienda affronta nell'ambito delle proprie relazioni industriali, lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito e disciplinato dalle leggi. È imprescindibile il rispetto per i lavoratori e le organizzazioni sindacali che li rappresentano nell'esercizio dei loro diritti". Questa la risposta di Enav alle dichiarazioni del presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla, sullo sciopero dei controllori di volo in programma domenica 17 luglio, rilasciate a margine di un evento all'aeroporto di Fiumicino.

"Quello di domenica – ha affermato Altavilla in occasione della conferenza stampa di Ita con Aci per la partnership con l'Autodromo di Monza – è uno sciopero che mi permetto di definire veramente idiota, va soltanto a danno dei cittadini. In questo momento in cui c'è tutto questo disagio nei voli aggravare la situazione con uno sciopero lo trovo veramente poco intelligente. Questo è un momento in cui dovremmo fare sistema. Abbiamo l'occasione per dimostrare che il sistema aeroportuale italiano sta reggendo molto meglio rispetto a quello che succede nel resto d'Europa. Francamente questo sciopero non l'ho capito, tra l'altro nella stessa giornata c'è anche quello dei nostri amici delle low cost".