Trasporto aereo, dal sito Siciliavola.it sconti del 30% a determinate categorie residenti

(Teleborsa) - Nuova importante iniziativa per la continuità territoriale siciliana e per il sostegno a categorie deboli. Il sito Siciliavola.it offrirà biglietti con riduzione del 30% ad alcune categorie di residenti nella Regione Siciliana, tra cui studenti, lavoratori, pazienti fuori sede e persone con disabilità.



L'incentivo a carattere sociale è stato attivato grazie ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e verrà applicato al momento dell'acquisto dalle compagnie aeree che aderiscono al programma.



Lo sconto è riservato agli studenti fuori sede, alle persone con disabilità gravi, ai lavoratori dipendenti con sede fuori dalla Regione Sicilia e reddito lordo inferiore a 25.000 euro, pazienti che ricevono cure fuori della Regione Sicilia e che abbiano un reddito lordo inferiore a 25.000 euro.



Lo sconto è previsto sulle rotte nazionali ed europee, da e per gli scali di Palermo e Catania, collegate con le città sede di studio, lavoro e cura, e potrà essere ottenuto registrandosi alla piattaforma www.siciliavola.it realizzata da Sogei, con SPID o CIE, e dalla pagina "Gestione" cliccare su "Richiedi buono". Il sistema chiederà di compilare un'autocertificazione che consentirà di generare il buono e presentarlo al vettore aderente all'iniziativa al momento dell'acquisto del biglietto (anche online). Il buono può essere utilizzato entro tre giorni dalla data di generazione.











