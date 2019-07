Trasporto aereo, costerà di più volare dall'Egitto

(Teleborsa) - Andare in Egitto costerà di più. Il ministero dell'aviazione civile egiziano ha introdotto una tariffa aggiuntiva per tutti i viaggiatori in partenza da uno degli scali del Paese.



Ogni passeggero in procinto di decollare dall'Egitto a bordo di un volo di linea o charter dovrà versare 25 dollari, al contrario dei passeggeri dei voli interni che ne pagheranno cinque. Inoltre i passeggeri dovranno versare altri due dollari per la fruizione dei sistemi di sicurezza, mentre chi parte dall'aeroporto di Sharm el-Sheikh pagherà quattro dollari. Introdotto anche l'aumento delle tariffe di atterraggio, che lievitano del 15%.



Il decreto è stato introdotto - questa la motivazione ufficiale - per consentire di finanziare gli interventi di potenziamento e ristrutturazione degli aeroporti egiziani. © RIPRODUZIONE RISERVATA