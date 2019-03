(Teleborsa) -

Nel trasporto aereo, "una regolazione indipendente, stabile e prevedibile, assicura un quadro favorevole per attrarre investimenti in un'ottica di medio e lungo termine". Così si è espresso, in occasione della Conferenza nazionale del trasporto aereo convocata dal MIT, Andrea camanzi, Presidente dell'ART, l'autorità di regolazione dei Trasporti.



Rispetto al trasporto aereo, l'ART pensa ad un tipo di regolazione "non intrusiva e non onerosa", che possa agire nell'interesse di tutti gli attori: vettori, passeggeri e gestori aeroportuali, in particolare quelli minori e maggiormente esposti al potere di mercato degli operatori aerei.



Sui rapporti con ENAC, Camanzi ha affermato "non sono state sollevate questioni in ordine al riparto di competenze" e che l'attività dei due enti è stata impostata su basi, essenzialmente, "cooperative" e "collaborative".



Il Presidente ha spiegato che, sino ad oggi, l'ART si è occupata innanzi tutto della regolazione economica degli aeroporti, con la fissazione di modelli tariffari "incentivanti", articolati sulla base del numero annuale di passeggeri in transito per 15 aeroporti italiani. Approvati nel 2014, sono stati poi aggiornati nel 2017 per adeguare il costo del capitale all'evoluzione dei mercati e migliorare la procedura di consultazione.



Ed in questa direzione continua a lavorare l'Autorità, giacché "attualmente sono in corso di revisione i modelli tariffari ART, all'esito di una call for input lanciata alla fine del 2018". "La bozza del nuovo provvedimento di regolazione - ha spiegato il Presidente dell'ART - sarà posta in consultazione prima dell'estate e il procedimento, che beneficerà della partecipazione degli stakeholders nelle forme prescritte, si concluderà entro il 30 settembre 2019".



"Nel rivedere la regolazione - ha sottolineato - si valuterà, fra l'altro, l'opportunità di elaborare una nozione strutturata dei sistemi single till e dual till e, per quanto possibile e necessario, sviluppata caso per caso. Si valuterà, inoltre, la possibilità di prevedere un sistema di modulazione e differenziazione dei diritti che consenta di rendere effettivo il meccanismo incentivante posto a base della regolazione dell'Autorità".

Camanzi ha parlato anche del tema della tutela dei diritti dei passeggeri, ricordando che oggi l'esperienza d viaggio è "multimodale" e porta alla ribalta il tema della frammentazione delle competenze: queste spettano all'ENAC per il trasporto aereo e all'ART nel caso di viaggi via treno, bus o nave. "Il disegno di legge 727 attualmente in discussione al Senato - ha affermato - potrebbe costituire l'occasione per semplificare l'esercizio dei diritti da parte dei passeggeri individuando un solo interlocutore".









