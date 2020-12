© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, associazione che rappresenta 54 compagnie aeree italiane e straniere operanti in Italia, haper gli anni 2021 e 2022 ed, Country Manager per l'Italia di Emirates, ad avvicendare Benito Negrini al timone dell'Associazione, a partire dal prossimo 1° gennaio.I soci hanno deliberato la riconferma di, ground operations manager di Lufthansa, nel ruolo di Vice Presidente e rinnovato la fiducia all'intero, con l'unica new entry di, Manager di SAUDIA, in sostituzione di Hakan Yilmaz, Direttore di Turkish Airlines, che si appresta ad assumere altri incarichi fuori dall'Italia. Inoltre, Luciano Neri è stato riconfermato nel ruolo di Segretario Generale."Dopo quattro anni molto intensi sono felice di far posto a nuove energie e nuove idee", ha dichiarato il Presidente uscente Negrini, e che "ora l'obiettivo di tutti noi è il superamento della crisi". "È il momento di guardare avanti: già da giorni stiamo lavorando insieme alle Associazioni che rappresentano aziende farmaceutiche, trasporti, logistica, handling e infrastrutture aeroportuali per assicurare la gestione ottimale dei vaccini", ha aggiunto.Il nuovo Presidente Ghiringhelli si è detto convinto che "con le prime consegne dei vaccini anti-COVID" si potrà "ricominciare a programmare il futuro", anche se ha ammesso che "non sarà un recupero facile". "Ora la nostra priorità - ha sottolineato - è il dialogo con le istituzioni nazionali e comunitarie perché si rimuovano, compatibilmente con la sicurezza sanitaria, gli ostacoli alla mobilità che stanno rischiando di riportare un'intera industria indietro di trent'anni".Il nuovo Comitato Esecutivo sarà così composto: Flavio Ghiringhelli, Stefan Lang, Alberto Nanni, Gianluigi Logiudice, Benito Negrini, Lorenzo Lagorio, Ramzi Zawaideh, Edvino Corradi, Stefano Pontiggia, Fahad Almuhaysin.