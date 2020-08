Trasporto aereo, AICALF: misure di sicurezza funzionano, incomprensibile modificarle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seguendo le disposizioni dettate da– Ente Nazionale Aviazione Civile - e dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (), i vettori aerei hanno dimostrato di essere in grado di garantire aie al personale il massimo livello dia bordo.È quanto si legge in una nota di(Associazione Italiana Low Fares Airlines) che specifica come l'associazione sta seguendo con grande attenzione il dibattito sulla possibilità di rivedere le misure decise dal Governo a giugno: "tornare indietro, oggi, da quelle decisioni sarebbe assurdo e incomprensibile, senza alcun fondamento scientifico", è il commento di AICALF.I membri di AICALF –che rappresentano oltre il 50% del traffico in Italia – sono preoccupati delle gravose conseguenze qualora fossero reintrodotti i distanziamenti sociali a bordo degli aerei: migliaia di persone sarebbero costrette adesso a rinunciare a viaggi pianificati, per non parlare del caos legato alla responsabilità delle cancellazioni e dell'erogazione di. Il rischio di mettere a repentaglio la già precaria stagione turistica in Italia è concreto, con migliaia di possibili voli annullati e uno stop importante alla connettività territoriale che essi garantivano con le isole."Come ha ribadito questa mattina anche la ministra Paola De Micheli nel corso di un'intervista televisiva, in Italia le linee guida per il comparto aereo sono in vigore da mesi, rispettano quanto disposto a livello europeo, hanno dimostrato di garantire il massimo della sicurezza a bordo per passeggeri e operatori, motivo per il quale ci auguriamo che possano continuare a essere valide senza cambiamenti – ha sottolineato il Presidente di AICALF,– Rispetto agli altri mezzi di trasporto, infatti, sugli aerei non ci sono posti frontali, il ricambio dell'aria è garantito ogni tre minuti dai filtri Hepa, che, come ha già dichiarato la stessa ministra e il presidente dell'Organizzazione Internazionale Aviazione Civile Salvatore Schiacchitano, sono stati certificati a livello europeo, motivo per cui si può viaggiare in aereo in maniera differente rispetto agli altri mezzi di trasporto. Inoltre, Il personale a bordo ha il controllo del fatto che tutti indossino sempre le mascherine. Senza parlare delle misure messe in campo dai gestori aeroportuali prima dell'imbarco".