Trasporti, viceministro Rixi: entro 2019 rottamazione Tir. Lavoriamo con MEF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per questo il Governo si sta attivando su più fronti: rinnovare il parco Tir e arrivare a regole valide per tutti gli autotrasportatori evitando l'effetto dumping".. E nella città scaligera, con l'occasione, è stata lanciata lain collaborazione con(Rete Autostrade Mediterranee) Infrastrutture Logistica e Trasporti."Speriamo di arrivare. Il mercato dei trasporti su gomma, secondo Rixi, è destinato a crescita esponenziale.; ma il tema è che il lavoro sarà: basta paragonareRixi spiega poi come si sta muovendo il. In ogni caso, il tema più importante che pone Rixi è quello del: Dobbiamo recuperare competitività per le nostre imprese per evitareInfine una "nota" di Rixie che esprimeche ha l'obiettivo di