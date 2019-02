Trasporti, Toninelli convoca operatori settore aereo per consultazione su strategie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha presentato la, un evento che raggrupperà tutti gli operatori del settore aereo, e non solo, per delineare le nuoveLe infrastrutture ed i trasporti sono infatti un, ma il MIT sottolinea che va prestatacon l'obiettivo di garantire una, tanto più per un settore che è stato caratterizzato da una elevata crescita ed ha davanti prospettive davvero brillanti., ha annunciato il Ministro, spiegando che si apriranno una serie diproprio come è stato fatto con il codice sugli appalti, con l'obiettivo di delineare una strategia nazionale che investa i settori strategici delle infrastrutture e della mobilità.La, in particolare, sarà aperta a tutti gli attori del settore del, cui ne seguiranno altre dedicate al trasporto urbano ed al trasporto sostenibile. Alla conferenza di marzo saranno aperti: uno dedicato agli aspetti delladel trasporto aereo, uno dedicato ad, un terzo dedicato ai protagonisti del trasporto aereo () ed un quarto dedicato alToninelli ha citato la, sollecitando una strategia che serva a", accrescere la competitività dell'Italia rispetto ai player internazionali e non "perdere il treno che passa". Il sottosegretario ai trasportidell'importanza del sistema aeroportuale, cheed ha conosciuto tassi di crescita sorprendenti.Toninelli ha parlato degli aspetti di maggiore criticità, ad esempio il tema dellasul territorio nazionale, citando i casi dicome Foggia e Ponte Cagnano - Salerno, per i quali dovranno essere delineate strategie di crescita. E poi ha fatto un, affermando "vogliamo rilanciare Alitalia come operatore nazionale, ma vogliamo anche rilanciare tutto il sistema".Il sottosegretario Siri ha precisato che occorre "e mettere tutti gli operatori attorno ad un tavolo, in modo che un disegno di legge delega derivi da un confronto diretto da tutti gli attori in gioco. Poi ha messo il punto sulla questione dell', anch'esso inquadrato nella necessità di fare sistema, ed alpresenti oggi all'evento che si è tenuto al MIT.Presente alla conferenza stampa di oggi al Ministero dei Trasporti ilil quale ha accolto con favore l'invito rivolto agli operatori aeroportuali a fare sistema e discutere le strategie future, ma ha sottolineato che unper questo settore copre generalmente undi 20-30 anni ed ha un impatot imporitante sull'economia perché. E' importante dunqueIlha enfatizzato la necessità di une di un adeguamento infrastrutturale, considerata ladel settore aereo che, stando alle previsioni, èarrivando a livello globale a 7,2 miliardi di passeggeri. Anche in Europa vi sarà una crescita di +53%, non adeguatamente supportata dagli interventi oggi programmati sugli scali europei basati su un aumento della capacità del 16%.Ancheha fatto riferimento alla necessità di, citando laaereo nel 2018, proseguita a ritmi sostenuti anche nei primi mesi del 2019. "Ciò implica che gli operatori devono essere pronti", ha commentato la manager, sottolineando