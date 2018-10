Trasporti, riunione tecnici Aspi al Ministero su Passante di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si è tenuta ieri, 22 ottobre 2018, al) una riunione tra i tecnici del ministero e alcuni dirigenti di) sulper trovare un'eventuale soluzione alternativa al Passante di Mezzo.I tecnici di Aspi "hanno lasciato la documentazione in loro possesso sull'infrastruttura, dossier che sarà integrato nei prossimi giorni con ulteriori dati non disponibili al momento dell'incontro". In particolare, i tecnici del ministero "useranno le informazioni per verificare ipotesi di realizzazione di soluzioni con un indice costi-benefici migliore di quelle precedentemente ipotizzate".Il passante autostradale di Bologna (anche noto come passante nord di Bologna) avrebbe dovuto essere il tratto autostradale a doppia carreggiata composto da due corsie più corsia di emergenza per senso di marcia che avrebbe dovuto collegare l'autostrada A1 all'autostrada A13 ed all'autostrada A14, consentendo di oltrepassare il nodo di Bologna.