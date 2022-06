Trasporti, RFI: "Al lavoro nei mesi estivi per un'infrastruttura più efficiente"

(Teleborsa) - "L'obiettivo è mantenere alti i livelli di sicurezza, potenziare le infrastrutture ferroviarie e migliorarne le prestazioni. Sono risultati che si possono conseguire soltanto con costanti interventi di manutenzione ordinaria e lavori più approfonditi ed estesi in alcuni periodi dell'anno". Per tutto questo, nelle prossime settimane estive – come si legge sul sito FSNews – in concomitanza con la chiusura delle scuole e con una fisiologica riduzione della domanda di mobilità per lavoro, RFI ha programmato alcuni significativi interventi sulla rete. Interventi che se da un lato consentiranno di mantenere elevati gli standard di sicurezza e rendere più efficiente e performante l'infrastruttura ferroviaria, sulle linee interessate recheranno anche modifiche all'offerta, con possibili aumenti nei tempi di viaggio e una riduzione o limitazione di alcune corse.

Benché programmate su giornate e fasce orarie studiate per minimizzare i disagi ai passeggeri, le attività dei cantieri incidono sulla circolazione dei treni, sia Regionali, sia a media e lunga percorrenza e ad Alta Velocità. In ogni caso i sistemi di vendita di Trenitalia sono già aggiornati con le modifiche previste, così come tutti i canali di informazione del Gruppo FS Italiane, di Trenitalia e di RFI in modo da consentire ai viaggiatori di pianificare i viaggi in maniera più coerente alle proprie esigenze.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI AV E REGIONALI TOSCANA – Dall'8 al 26 agosto saranno avviati lavori di manutenzione all'interno della galleria Pellegrino, nei pressi di Firenze, con allungamento dei tempi di viaggio e cancellazione di alcuni treni Alta Velocità che non avevano in programma la fermata a Firenze Santa Maria Novella. Complessivamente, è prevista la cancellazione di circa il 20% dell'offerta complessiva AV. Anche gli Intercity saranno deviati sulla linea Tirrenica o modifiche di orario. Il trasporto Regionale sarà inoltro ridotto di circa il 40%. Dal 25 luglio al 28 agosto è prevista un'interruzione di 35 giorni dell'interconnessione verso nord di Orte Sud per interventi di manutenzione straordinaria. Sono previste modifiche al programma dei treni Intercity e Regionali. Durante il periodo dell'indisponibilità il treno Frecciarossa 9508 Roma – Milano non effettuerà la fermata alla stazione di Orte mentre effettuerà regolarmente servizio ad Orte il treno 9563.

MODIFICHE TRENI AV PER MANUTENZIONE LINEA MILANO – BOLOGNA AV – Dall'8 al 18 agosto sulla linea Milano – Bologna AV i treni verranno deviati su linea convenzionale o deviati via Verona con allungamenti dei tempi di viaggio tra 45 e 60 minuti. Dal 19 al 26 agosto rimarranno rallentamenti a conclusione dei lavori che comporteranno allungamenti dei tempi di viaggio tra 15 e 20 minuti per i treni AV.

NODO DI GENOVA – Dal 25 luglio al 4 settembre prevista l'interruzione della circolazione ferroviaria tra Genova Nervi e Genova Recco che comporterà allungamenti di percorrenza per Frecce e Intercity. Sono previste deviazioni su altre linee per gli Intercity Notte e Regionali con allungamenti di percorrenza (10'-15') e riduzione di circa il 20% dell'offerta. I treni merci saranno rimodulati su altri itinerari.

LAVORI IN SICILIA – Fino al 10 settembre sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturali in Sicilia. RFI eseguirà sulla linea Catania-Palermo, fra Bicocca e Lercara Diramazione, interventi connessi al raddoppio dei binari e interventi strutturali nella galleria Magazzinazzo. Sempre fino al 10 settembre previsti gli interventi di manutenzione straordinaria fra Lentini Diramazione e Caltagirone, gli interventi sulla stazione di Xirbi e di manutenzione straordinaria del viadotto Anas fra Caltanissetta Xirbi e Caltanissetta Centrale e gli interventi di manutenzione straordinaria lungo le gallerie fra Cinisi e Castelvetrano. I treni Frecciabianca vengono sostituti con autobus. I treni regionali attestati a Caltanissetta Xirbi e sostituiti con bus.

MODIFICHE TRENI LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI SU LINEA TARVISIO – UDINE – Da Giovedì 30 giugno a lunedì 1 agosto la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Carnia e Tarvisio sulla linea Tarvisio - Udine. I treni regionali saranno limitati a Udine o Carnia e sostituiti con bus da e per Tarvisio. Nei fine settimana sui bus sarà garantito il trasporto biciclette dell'Alpe Adria Line. I treni a lunga percorrenza saranno cancellati o deviati via Villa Opicina.

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LINEA CASSINO-NAPOLI – Tra l'8 e il 28 agosto sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale della linea Cassino – Napoli. Per questo sono soppresse le fermate dei treni AV, mentre gli Intercity saranno deviati via Formia. Il traffico regionale sarà attestato a Cassino e Sparanise.