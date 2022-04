Trasporti, Renfe in Italia per studiare il servizio Mercitalia Fast

(Teleborsa) - Una rappresentanza del Gruppo FS, Ilsa (consorzio composto da Trenitalia e Air Nostrum), Mercitalia Logistics e Mercitalia Rail ha ricevuto mercoledì scorso 20 aprile a Roma, nella sede centrale di FS Italiane, il direttore generale di Renfe Mercancía Joaquin Del Moral. Il manager spagnolo – spiega FS News, il portale di informazione del Gruppo FS – ha raggiunto il nostro Paese per conoscere nel dettaglio Mercitalia Fast, il servizio di trasporto merci alta velocità ideato realizzato da Mercitalia Logistic, società di FS focalizzata nel trasporto merci e nella logistica.

Nel corso della giornata si sono alternate visite e incontri volti ad approfondire anche le principali attività del Gruppo Ferrovie dello Stato in Italia e in Europa. La delegazione straniera ha potuto ricevere un quadro attento delle specifiche caratteristiche del servizio di trasporto ferroviario merci AV, anche grazie al trasferimento presso il terminal di Mercitalia Maddaloni-Marcianise di Caserta. Qui – fa sapere FS News – è stata accompagnata a bordo di un treno dedicato, per toccare con mano le modifiche strutturali realizzate per garantire la massima efficienza dell'innovativo servizio.

Mercitalia Fast è il primo servizio al mondo di trasporto ferroviario ad alta velocità dedicato alle merci. Inaugurato nel 2018, è studiato per i clienti che necessitano di trasportare i propri prodotti in modo veloce, puntuale e sicuro, attraverso una soluzione "Fast & Green". La merce viaggia a bordo di treni ad Alta Velocità con una capacità di carico (nell'attuale configurazione) equivalente a 18 Tir (120 tonnellate), che per mezzo dell'utilizzo di roll container permette di rendere veloci, efficienti e sicure le operazioni di carico e scarico.

"A conclusione della sua visita, il direttore Generale di Renfe – sottolinea FS News – ha espresso forte apprezzamento per un modello di innovazione che, in ambito ferroviario, mette insieme diverse componenti peculiari del know how italiano".

Nel frattempo il Gruppo FS è appena sbarcato in Spagna per entrare nel mercato di trasporto passeggeri del Paese. Trenitalia, in Joint Venture con Air nostrum, società spagnola specializzata nel trasporto aereo, ha infatti costituito la società Ilsa, che per mezzo del marchio Iryo inizierà entro quest'anno a viaggiare fra le principali città lungo binari dell'Alta Velocità iberica, a partire dalla rotta Madrid-Barcellona.