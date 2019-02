Trasporti, Quaranta (Enac): rinnovo status eccellenza JAA-TO è prova lavoro straordinario ultimi anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Direttore Generale dell'Enacsi legge in una nota ufficiale, "ha partecipato ai lavori del(Joint Aviation Authorities - Training Organisation), organizzazione internazionale in cui dal settembre 2014 ricopre il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione.Ilsi legge ancora, "fondazione olandese che fornisce corsi di formazione in diversi settori dell'aviazione con l'obiettivo di contribuire a migliorare la sicurezza aerea e promuovere l'aggiornamento sulle normative europee e sui regolamenti ICAO – International Civil Aviation Organization, è associato dell- European Civil Aviation Conference - ed è membro dell'l'Agenzia europea per la sicurezza aerea. Nell'ambito dei lavori di ieri, ilper la formazione regionale dell'ICAO RTCE - Regional Training Centre of Eccellence".Soddisfatto Alessioche osserva come "il rinnovo dello status dicentro di eccellenza, è la prova chee ha ricoperto un ruolo importante nella formazione di".