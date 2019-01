Trasporti: monito dall'Europa. Gestori dei porti paghino le imposte sulle società

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -di unachedavanti agli altri approdi dei paesi Membri dell'Ue. Arriva direttamente, laMargrethe Vestager, che, oggi,alle norme in materie di aiuti di Stato,per il settore in tutta l'Unione.Una, che hadella politica di casa nostra., deputata"Bisogna alzare il pressing politico sulla Commissione e se necessario prepararsi ad andare alla Corte di Giustizia europea per far valere le nostre ragioni ed evitare che i porti italiani subiscano un colpo pesantissimo proprio mentre si stanno rilanciando. I due mesi che l'Italia ha a disposizione – ha spiegato l'Onorevole dem - devono essere utilizzati tutti dal Governo, a partire da domani, per costruire una replica che chiarisca in termini definitivi che le nostre Autorità di sistema portuale non sono imprese e che finiremmo all'assurdo di un pezzo di Stato che versa tasse a se stesso".