Trasporti, MIT: mezzi pesanti circolano a aprile e 1 maggio

(Teleborsa) -alla sospensione del divieto di circolazione deiCon il decreto firmato oggi (mercoledì 15 aprile, ndr) dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,glie in occasione delle festività delDomenica 19, sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1 e domenica 3 maggio, i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate - precisa la nota del MIT - potranno viaggiare sulle stla sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.La proroga ancora una volta resa necessariae dalla necessità di superare undel sistema dei trasporti non più giustificato dall'attuale riduzione dei flussi di traffico, conclude la nota.