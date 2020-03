Trasporti, la scure di Moody's si abbatte su easyJet. Possibile taglio anche su British Airways

(Teleborsa) - Il trasporto aereo passeggeri è tra i più duramente colpiti da coronavirus. Lo avverte l'agenzia Moody's la cui scure si abbatte sui rating e sulle prospettive di diverse compagnie aeree.



In particolare, Moody's ha declassato la valutazione di affidabilità creditizia di easyJet a "Baa2" dal precedente "Baa1" e la tiene sotto osservazione per possibili ulteriori declassamenti.



L'agenzia ha, inoltre, fatto sapere di aver messo sotto analisi per possibile declassamento anche la International Consolidated Airlines, la holding di British Airways e Iberia assegnando un rating "Baa3".



"Il settore del trasporto aereo passeggeri è stato uno tra quelli più gravemente colpiti" dalle ricadute della pandemia di coronavirus - afferma l'agenzia in una nota - "data la sua esposizione alle restrizioni ai viaggi e al clima di fiducia dei consumatori". Ultimo aggiornamento: 16:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA