Trasporti, l'ART sigla rinnovo intesa con Guardia di Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rinnovata la collaborazione fra l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e Guardia di Finanza. Il Comandante Generale della Guardia di Finanza,e il Presidente dell'ART,, hanno siglato ilrelativo alla collaborazione tra le due Istituzioni.L'accordo, finalizzate al miglioramento dell'efficacia complessiva delle misure e delle azioni connesse allanello specifico settore. In particolare, è prevista la possibilità di avviarepresso soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti per i quali si rendano necessari l'apporto specialistico e le competenze ispettive delle Fiamme Gialle.L'ambito della collaborazione vede ildella Guardia di Finanza, che provvede agli accertamenti richiesti, direttamente ovvero interessando i Reparti del Corpo competenti per territorio.