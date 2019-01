Trasporti, l'Antitrust sollecita modifiche a Decreto Ncc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in via di conversione, perché, ovvero nell'. Lo annuncia l'AGCM all'audizione informale dinnanzi alla Commissione Trasporti della Camera.Nel corso dell'audizione è stato evidenziato come nel settore dellasi sia sviluppata nei tempi più recenti unache tende a non distinguere più tra attività soggette a obblighi di servizio pubblico (taxi) e attività di mercato (NCC) e che, legata ad un concetto didi servizi, fa ampio ricorso ai nuovi strumenti resi possibili dall'innovazione tecnologica (l'app). In questo quadro, qualunque riforma organica della disciplina di settore dovrebbe avere qualeil pieno soddisfacimento delle nuovei, affinché gli stessi possano trarre pieno beneficio dalle innovazioni tecnologiche e dai mutamenti intervenuti nelle modalità di offerta dei servizi.A tale riguardo, l'Autorità ha posto in luce come lein via di conversione. Il mantenimento infatti didei servizi e delleall'offerta di servizi NCC, unitamente all'e alla moratoria nel rilascio di nuove autorizzazioni, tenderà a rendere sempre più difficile l'incontro della domanda e dell'offerta, con l'effetto difinali in termini di minore ampiezza e qualità dei servizi offerti e di prezzi più elevati.L'Autorità ha quindi ribadito il proprio favore a une e nel. Ed ha anche sollecitato ladel decreto laddove tende a mantenere o addirittura a rafforzarenel settore della mobilità non di linea. In particolare, l'Autorità ha suggerito di: eliminare ogni limitazione alle modalità di prenotazione; abrogare le restrizioni territoriali ; abrogare la norma che introduce una moratoria al rilascio di nuove autorizzazione NCC sino alla realizzazione del registro nazionale.