28 Aprile 2021

(Teleborsa) - In occasione del suo nono compleanno, Italo ha annunciato novità di network e destinazioni. Continua infatti a crescere l'offerta che, dal 27 Maggio, arriverà a 62 servizi giornalieri, il doppio rispetto ai servizi attuali. In particolare diventeranno 19 i viaggi quotidiani sulla direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, con l'aggiunta di 7 nuovi servizi. Ci saranno 3 nuove partenze da Nord verso Sud che amplieranno l'offerta mattutina e 4 viaggi giornalieri lungo la direttrice Sud-Nord.

Aumenteranno anche i servizi No Stop che saliranno ad 11 grazie all'avvio di 3 servizi aggiuntivi sulla linea Milano-Roma, e quelli che che collegano città d'arte e località strategiche: 2 i nuovi collegamenti fra Venezia, Roma e Napoli che portano a 6 il numero complessivo dei collegamenti. Rinforzati anche i collegamenti su Brescia e quindi della direttrice Brescia/Verona-Roma/Napoli. Oltre al rinforzo di direttrici già presenti nel network di Italo, si è proceduto anche a riattivare stazioni come Bolzano, Trento e Rovereto: 4 i nuovi servizi da e per queste città. In vista dell'estate dal 27 Maggio, ci sarà anche un rinforzo sulla linea Torino – Reggio Calabria, ai 2 servizi attuali se ne andranno ad aggiungere ben 4 arrivando a 6 servizi totali e si riattiverà anche la stazione di Scalea. Su questa linea dal 13 Giugno si aggiungerà anche la stazione di Maratea, la prima tappa di Italo in Basilicata.

Rafforzata la presenza di Italo sulle direttrici del Nord-Est grazie all'inserimento di ben 4 nuove stazioni: Trieste, Monfalcone, Latisana e Portogruaro con 2 nuovi collegamenti. Inoltre, ci sarà una novità relativa anche alla direttrice No Stop, verranno introdotti 2 nuovi collegamenti su Caserta, per la prima volta servita dai treni di Italo. Dal 27 Maggio la città entrerà a far parte della rete Italo con 2 servizi diretti da/per Milano.

La città di Caserta farà parte anche di una nuova direttrice che verrà lanciata proprio dal 27 Maggio. In vista dell'estate Italo ha deciso di rafforzare la sua presenza al Sud e farà il suo debutto sulla linea Torino/Milano-Roma-Bari; ci saranno ben 4 nuovi servizi e 5 nuove stazioni. Questa direttrice, servita da 4 collegamenti quotidiani, introduce anche la Puglia, con le fermate di Foggia, Barletta e Bari e 2 nuove fermate in Campania come Caserta e Benevento. Dal 13 giugno altre novità per la Puglia: due ulteriori nuovi collegamenti e tre nuove stazioni che entreranno a far parte della direttrice Torino/Milano-Roma-Bari ossia Trani, Bisceglie e Molfetta.