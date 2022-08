Trasporti, in Germania prima tratta ferroviaria 100% idrogeno

(Teleborsa) - Alstom, azienda attiva nel campo della mobilità intelligente e sostenibile, annuncia il, ha oggi raggiunto un altro traguardo storico a Bremervörde, in Bassa Sassonia, Germania. D'ora in poi verrà infatti utilizzato per il trasporto passeggeri sulla prima tratta al mondo al 100% a idrogeno. Questo treno regionale, a bassa rumorosità, emette soltanto vapore e acqua condensata. I 14 veicoli con propulsione a celle a combustibile appartengono alla Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), che si è occupata di cercare alternative ai treni diesel fin dal 2012 fornendo così l'impulso decisivo per lo sviluppo dei treni in Germania.Altri partner del progetto per questo debutto internazionale sono l'azienda ferroviaria e dei trasporti Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb) e la Linde, azienda di gas e di engineering.Sulla tratta tra Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude,Alstom a idrogeno verranno resi operativi da evb per conto di LNVG e andranno gradualmente a sostituire 15 treni diesel. Verranno riforniti quotidianamente e h24 dalla stazione di rifornimento d'idrogeno di Linde.Grazie a un', le diverse unità Alstom del modello Coradia iLint a emissioni zero possono operare tutto il giorno con un solo serbatoio d'idrogeno sulla rete evb. Nel settembre 2018 è stata effettuata, con successo, una prova di quasi due anni con due treni pre-serie.