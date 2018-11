© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Infrastrutture ferroviarie obsolete da adeguare (ad esempio il tunnel del Frejus),"Il settore del trasporto su ferro - spiega Guido Gazzola, Presidente Assoferr, che con Confetra e Confindustrio ha "promosso" il Forum - dopo anni di crescita(+8% nel 2017). Così dopo la crescita arriva il: -0,8% il risultato dei primi 6 mesi dell'anno (legato anche a cause contingenti come Pioltello o gli scioperi in Francia)"."Inoltre – precisa il Presidente -Di questo si è parlato lunedì 26 novembre al Palazzo Ducale di Genova durante il "Forum di Pietrarsa 3", che si è spostato quest'anno appunto nella "città ferita".. Un'infrastruttura fondamentale anche per i trasporti da e per il porto.Ma anche altri argomenti hanno tenuto banco al Forum come, ad esempio,E proprio nel corso del Forum è stato ricordato,. Ma nonostante questo, il tunnel del Frejus ha 150 anni e grande necessità di adeguamenti,le cose non vanno meglio:. E pure in questo caso regna un'incertezza (letale per gli operatori economici):e, visto i 9 mesi trascorsi dall'avvio di tale analisi, auspichiamo che i risultati vengano alla luce con ragionamenti puntuali su ogni opera che stiamo chiedendo.