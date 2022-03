Trasporti, il colosso Maersk sospende spedizioni in porti russi

Martedì 1 Marzo 2022, 11:45







(Teleborsa) - Maersk, una delle più grandi compagnie di navigazione mercantile al mondo, ha deciso che interromperà temporaneamente tutte le spedizioni di container da e verso la Russia in risposta alle sanzioni occidentali nei confronti di Mosca. La sospensione copre tutti i porti russi, ma non include generi alimentari, forniture mediche e umanitarie, ha sottolineato la società danese in una nota. "Poiché la stabilità e la sicurezza delle nostre operazioni sono già direttamente e indirettamente influenzate dalle sanzioni, le nuove prenotazioni Maersk nell'oceano e nell'entroterra da e verso la Russia saranno temporaneamente sospese", si legge nel comunicato. La decisione di Maersk segue scelte simili di Ocean Network Express, Hapag Lloyd e MSC.



Maersk possiede il 31% dell'operatore portuale russo Global Ports, che gestisce sei terminal in Russia e due in Finlandia. "Con Global Ports stiamo cercando di rispettare le sanzioni e le restrizioni in continua evoluzione e di preparare i possibili passi successivi", ha sottolineato Maersk.