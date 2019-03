Trasporti, Flixbus verso acquisto servizi bus Eurolines

(Teleborsa) - Flixbus porta avanti le trattative con il Gruppo francese Transdev per l'acquisto dei servizi autobus a lunga percorrenza Eurolines. In vista dell'eventuale passaggio di proprietà, entrambi gli operatori fanno sapere che avvieranno i colloqui con le rispettive rappresentanze sindacali.



Eurolines, oltre ad essere attiva in Francia attraverso Isilines, opera anche in Belgio, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna con rotte che coprono oltre 25 paesi.



Secondo il fondatore e CEO di FlixBus, Jochen Engert, l'acquisizione consentirà all'azienda tedesca di consolidare la propria posizione sul mercato francese, espandendo la propria rete europea e la propria offerta. © RIPRODUZIONE RISERVATA