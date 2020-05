Trasporti Fase 2, pochi passeggeri e distanze rispettate sui treni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Inizia lentamente cone frastornati, la. Un banco di prova importantissimo, tanto per lquanto, e ancor più, per ile.Una ripresa, pochi passeggeri nelle carrozze,a a far rispettare leimposte dall'emergenza sanitaria: mascherine, distanziamento, flussi differenziati in entrate ed uscita, distanza delle sedute., lo confermano alcuni passeggeri in transito alla. E lo stesso avviene adove sono transitati soprattutto passeggeri in arrivo dall'interland romano e dalla Campania. Poche le Frecce in circolazione e sui treni regionali un, che non ha reso problematico mantenere le distanze dei posti a sedere.E' il risultato del, facilitato senz'altro dall'assenza delle scuole e da chi, nonostante l'avvio della Fase 2, ha scelto di rimanere a casa in smart working.Frattanto, ilha approntato tutte lenecessarie a gestire questa importantissima fase di transizione: dall'adozione delsu Frecce ed Intercity al sistema di, dalche non vanno occupati, all'a bordo, senza trascurare l'installazione diper le mani.Lanciata anche unafra i passeggeri che prescrive e, soprattutto, ricorda:indossare sempre la; l'essereper sé e per gli altri, rispettando la distanza di sicurezza indicata dalle autorità sanitarie, le indicazioni e le informazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni;, utilizzare percorsi e porte di ingresso e uscita dai treni ed anche per entrare ed uscire dai varchi in stazione, secondo quanto indicato dai pannelli informativi.