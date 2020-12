© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Anche nei momenti più bui si deve trovare la forza di andare avanti facendo affidamento su una caratteristica insita nell'uomo: la resilienza". Questo il messaggio cheha voluto lanciare con un video di auguri in occasione di questo Natale.Le immagini riprese da un drone mostrano un pianista professionista che esegue un brano nel mezzo di una pista dell'aeroporto di Fiumicino, mentre una ballerina si esibisce in un terminal vuoto senza personale e passeggeri."Questo Natale sarà diverso da tutti gli altri. E per un Natale diverso – spiega Adr – abbiamo pensato ad auguri diversi, con un video di speranza". Il video, accompagnato dal messaggio "torneremo presto a volare", è stato girato all'interno di un terminal vuoto, il T1, chiuso da marzo 2020 a seguito della forte contrazione del traffico aereo dovuta alle restrizioni e alle chiusure imposte dai singoli stati per il diffondersi del coronavirus. "Per quanto ne sappiamo – commenta Adr – non è mai successo di chiudere una pista di volo per effettuare delle riprese con un drone. In particolare non era mai successo di riprendere un pianista professionista che esegue un pezzo nel mezzo di una pista chiusa tanto meno di riprendere, anche qui con l'ausilio del drone, una ballerina in un terminal vuoto senza personale e passeggeri".