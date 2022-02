Trasporti, accordo Mims-Guardia Costiera-Associazioni porti

(Teleborsa) - Accordo di collaborazione tra il dipartimento della Mobilità sostenibile facente capo allo stesso ministero dei Trasporti, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera e l'Associazione dei porti italiani. L'accordo prevede l'istituzione di un comitato paritetico cui saranno affidati lo studio e l'analisi delle tematiche di interesse comune.

"Le relative soluzioni condivise e proposte - spiega una nota - saranno rimesse agli opportuni apprezzamenti del Ministero di riferimento ai fini della successiva valorizzazione. Un accordo che si prefigge lo scopo di mettere a fattor comune dati e informazioni di reciproco interesse, nonchè specifiche esperienze o problematiche interpretative/applicative di norme, direttive o linee di indirizzo, che richiedano un esame interdisciplinare, in modo da generare soluzioni condivise e sostenibili in chiave propositiva e di uniformità di governance dei porti".

L'iniziativa nasce dal preciso auspicio, espresso dal ministro Enrico Giovannini, di un proficuo rapporto di collaborazione tra i principali attori del settore marittimo, per meglio favorire lo sviluppo della portualità italiana, del trasporto e della sicurezza in ambito marittimo, in coerenza con il più ampio disegno governativo di rafforzamento della competitività e della modernizzazione del sistema della portualità e della logistica nazionale.