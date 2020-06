Trasporti, 10 punti per cooperazione Italia-Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dieciper far avanzare l'Europa nei trasporti, grazie a una collaborazione proficua tra i due Paesi.A stabilirli la Ministra dei trasporti italiana,, e il Segretario di Stato per i trasporti,, che hanno tenuto un dialogo strategico sui trasporti lunedì 15 giugno e martedì 16 giugno a Roma, a seguito del vertice intergovernativo di Napoli del febbraio scorso.Nel documento finale è stata ribadita "tra i due Ministeri al fine di coordinare le misure nel trasporto transfrontaliero, anche per quanto riguarda i protocolli di sicurezza, nel contesto della crisi COVID-19, al fine di assicurare il funzionamento e l'efficienza dei trasporti", come si legge in una nota del Mit.I due ministri hanno sottolineato "la necessità di un', che includa il sostegno ai trasporti e alle infrastrutture, agli operatori del trasporto merci e all'innovazione al fine di rispondere alle esigenze del settore e sostenere la ripresa e la resilienza economica complessiva".Evidenziata l'importanza del "per sviluppare infrastrutture per il trasferimento modale e accelerare la transizione verso un trasporto sostenibile, mentre è stato lanciato "l'invito a sostenere il trasporto ferroviario di merci, un settore transfrontaliero per natura al centro delle sfide del Green Deal e cruciale per la competitività e l'integrazione dell'industria europea, con un meccanismo di sostegno finanziario europeo per gli operatori del trasporto ferroviario di merci per rafforzare lo shift modale".Roma e Parigi chiedono anche "una, in linea con la politica industriale dell'UE, al fine di proteggere meglio le infrastrutture e gli operatori critici in un mondo globalizzato" e la necessità "del sostegno all'innovazione a livello europeo per accelerare la de-carbonizzazione dei trasporti e l'importanza della promozione di carburanti alternativi".Tra i punti, c'è anche la "richiesta di(CORSIA) a livello europeo dal 2021 e di articolarlo bene con il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS)" e il "upporto per lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere per sviluppare il trasferimento modale dalla strada alla ferrovia e garantire allo stesso tempo fluidità nel traffico di merci".Infine, si chiede il "riavvio rapido della procedura di concessione per l'Autostrada Ferroviaria Alpina" e la "prossima firma della Convenzione sulla gestione della tratta ferroviaria Cuneo-Breil Ventimiglia.